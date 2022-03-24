İzmit Topçular Mahallesi Bahar Sokak adresinde ikamet eden İnşaat ustası merhum Mustafa Genç’in eşi, Osman Genç ile birlikte 9 çocuk annesi Fatma Genç (83) vefat etti. Cenazesi öğle namazında Topçular Yolu Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.