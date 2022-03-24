Samet Umay
İzmit Zabıtan Mahallesi Koçal Sokak adresinde ikamet eden sanayide otomobil tamir ustası Sezai Umay’ın 3 çocuğundan biri bekar olan Samet Umay (24) karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Ümraniye Araştırma Eğitim Hastanesinde yaşamını yitirdi. Genç Samet’in vefatı sevenlerini derinden üzdü. Cenazesi öğle namazına müteakip, Zeytinlik Camiinden alınarak Gültepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.