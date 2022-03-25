Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Huzur Sokak’ta ikamet eden, emekli deniz astsubayı merhum Talat Kutlu’nun eşi, 3 çocuk annesi Keriman Kutlu (89) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Kutlu’nun cenazesi öğle namazında Değirmendere Merkez Camii’nden alınarak Eski Mezarlık’ta toprağa verildi.