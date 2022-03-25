İzmit Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi üzerinde ikamet eden SEKA emeklisi, 6 çocuk babası Necattin Çalık (99) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Çalık’ın cenazesi öğle namazında Mesudiye Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.