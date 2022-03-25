Derince Yenikent Mahallesi Begüm Sokak’ta ikamet eden, çiftçi, 7 çocuk babası Nizamettin Karaboğa(94) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Karaboğa’nın cenazesi öğle namazında Mimar Sinan Camii’nden alınarak Ambarcı Mezarlığı’nda toprağa verildi.