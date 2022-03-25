İzmit Kocatepe Mahallesi İsmail Özen Caddesi üzerinde ikamet eden işçi emeklisi, inşaat ustası 3 çocuk babası Ömer Ütal (86) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Ütal’ın cenazesi öğle namazında Kuruçeşme Merkez Camii’nden alınarak Kuruçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.