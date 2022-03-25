Derince Çenedağ Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta ikamet eden, işçi emeklisi, 7 çocuk babası Yusuf Ayhan (80) kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ayhan’ın cenazesi öğle namazında Derince Merkez Camii’nden alınarak Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.