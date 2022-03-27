İzmit Serdar Mahallesi Sedat Şanbay Sokak adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi Ali Anadoğlu (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ali Anadolu’nun cenazesi Yenimahalle Oğuz Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.