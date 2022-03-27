Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 23 Nisan Sokak adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi, traktör tamircisi Bahtiyar Tekin (73) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Bahtiyar Tekin’in cenazesi Karamürsel Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.