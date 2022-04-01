Kartepe Maşukiye Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde ikamet eden eski berber, 1 çocuk babası Kemal Tutal (52) kalp ve şeker rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Tutal’ın cenazesi öğle namazında Maşukiye Merkez Camii’nden alınarak Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.