İzmit Yenişehir Mahallesi Şehit Selçuk Gökdağ Sokak adresinde ikamet eden esnaf merhum Sait Pamukçu’nun eşi Elfide Pamukçu (92) epilepsi rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Elfide Pamukçu’nun cenazesi öğle namazında Hasanağa Camiinden alınarak Asri mezarlıkta toprağa verildi.