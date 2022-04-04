İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Esenli Sokak adresinde ikamet eden eski muhtar, MHP Alikahya Teşkilat başkanı 2 çocuk babası Erol Günyeli (58) kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hayırsevenler Camiinden alınarak Körüktepe mezarlığında toprağa verildi.