Gölcük Donanma Mahallesi İstiklal Caddesi’nde ikamet eden, 5 çocuk annesi, Almanya’da işçi olarak çalışmış olan merhum Ziya Keskin’in eşi Ayşe Keskin (88) akciğer embolisi rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Keskin’in cenazesi ikindi namazına müteakiben Bayram Camii’nde kılınan cenaze namazının Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.