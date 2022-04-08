İzmit Cumhuriyet Mahallesi Mini Sokak’ta ikamet eden, 3 çocuk annesi, Orman İşletme’den emekli merhum Ramiz Kazancı’nın eşi Seniha Kazancı (87) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Kazancı’nın cenazesi öğle namazına müteakiben Şirinevler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.