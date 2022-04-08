Kartepe Kışladüzü Mahallesi Çınarlı Caddesi’nde ikamet eden, 2 çocuk annesi, Sümer Bank’tan emekli Hikmet Ören’in eşi Yaşar Ören (87) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Ören’in cenazesi ikindi namazına müteakiben Tavşancıl Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tavşancıl Mezarlığı’nda toprağa verildi.