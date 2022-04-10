Kartepe Maşukiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde ikamet eden Gölcük Tersanesi’nden emekli merhum Hüseyin Kaşıkçıoğlu’nun kızı Kebire Kebire Kaşıkçıoğlu (82) vefat etti. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden Kebire Kaşıkçıoğlu’nun cenazesi öğle namazına müteakip Maşukiye Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.