İzmit Serdar Mahallesi Er Sokak’ta ikamet eden SEKA emeklisi merhum Ahmet Yaşar Erdil’in eşi ve Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Erdil ile birlikte 4 çocuk annesi Ayşe Erdil (90) vefat etti. Yaşa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden Ayşe Erdil’in cenazesi öğle namazına müteakip Serdar Yeşil Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.