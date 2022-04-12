Gölcük Ulaşlı Yalı Mahallesi 1045.Sokak’ta ikamet eden inşaat işçisi merhum Kemal Durmaz’ın eşi 6 çocuk annesi Gül Durmaz (89) vefat etti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Gül Durmaz’ın cenazesi öğle namazına müteakip Ulaşlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulaşlı Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.