Gölcük Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde ikamet eden özel bir nakliye firmasından sorumlu merhum Tayfur Darılmaz’ın eşi 2 çocuk annesi Nuriye Arı Darılmaz (65) vefat etti. Beyin kanaması nedeniyle vefat eden Nuriye Arı Darılmaz’ın cenazesi öğle namazına müteakip Yıldırım Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.