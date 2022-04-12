Kartepe Uzunbey Mahallesi Vurallar Sokak’ta ikamet eden Rabak Fabrikası emeklisi 5 çocuk babası Osman Sarıyıldız (77) yaşa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Osman Sarıyıldız’ın cenazesi öğle namazına müteakip Uzunbey Camii’nde kılınan cenaze namazının arından Uzunbey Mezarlığı’nda toprağa verildi.