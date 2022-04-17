İzmit Çubukluosmaniye Mahallesi Muzaffer Gürkan Caddesi’nde ikamet eden çiftçi emeklisi Kazım Uzun’un (merhum) eşi 6 çocuk annesi Naciye Uzun (79) vefat etti. Yaşlılık nedeniyle vefat eden Naciye Uzun’un cenazesi öğle namazına müteakip Çubukluosmaniye Camii’nde kılınan cenaze namazının arından Çubukluosmaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.