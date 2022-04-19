İzmit Oto Galericiler Sitesi esnaflarından Çakmak Otomotiv'in sahibi Mehmet Çakmak ile Mine Çakmak'ın anneleri olan, Köy Hizmetlerinden emekli Saadettin Çakmak'ın eşi İjlal Çakmak (74) vefat etti. İjlal Çakmak'ın cenazesi Başiskele Döngel Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Döngel aile mezarlığında toprağa verildi.