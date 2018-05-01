Veri Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, [site-long-title] olarak ("[site-short-title]") kişisel verilerinizi güvenliği konusunda azami özeni göstermekteyiz. KVKK kapsamında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinize ilişkin

KVKK uyarınca "kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi" kişisel veridir. Bu bağlamda işbu sayımla sınırlı kalmamak kaydıyla size daha iyi hizmet verebilmek, istatiksel çalışmalar yapabilmek, reklam ve pazarlama faaliyetimizi yürütebilmek adına; adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz ve doğum yeriniz, telefon numaranızın, resim, görüntü ve ses kaydınız, IP adresiniz, elektronik posta adresiniz, sosyal medya hesapları üzerinden bağlanılması durumunda o kanala ait bilgileriniz başta olmak üzere kullanıcı olarak kişiliğinizle doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanan her türlü kişisel bilgileriniz kişisel veri sıfatıyla KVKK kapsamında tarafımızca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin kimlerle paylaşılacağına ilişkin

Toplanan kişisel verileriniz; [site-short-title] ve ona bağlı doğrudan veya dolaylı bağlı olduğu grup şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalanabilmeniz, müşteri ve izleyicilerimizi tanımak, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda tercihlerinizi ve kullanım alışkanlarınızı anlamak, buna ilişkin araştırma, bilgilendirme yapabilmek, pazarlama ve reklam çalışmalarımızı şekillendirmek, şirket stratejimizi belirlemek ile [site-short-title] insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizi toplama yöntemi ve hukuki sebebine ilişkin

Kişisel Verileriniz, her türlü yazılı, sözlü veya elektronik ortam üzerinden verdiğiniz beyan ve onaylarla toplanmakta ve KVKK'ın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

Kişisel Verileriniz yönelik haklarınıza ilişkin

KVKK'ın 11 numaralı maddesi gereği [site-domain] sitesi üzerinden başvurarak:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

KVKK ile öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme veya silinmesini talep etme hallerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Çerez (Cookie) kullanımına ilişkin

Çerezler (Cookie) internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamamızı kullanmanız halinde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayar veya mobil uygulama kullandığınız cep telefonu, tablet (vb.) içinde tanımlama dosyalarıdır. Tarafınıza daha iyi hizmet sunabilmek için iş bu Kişisel Verilerinizi kullanma koşullarına bağlı kalarak sitemizde gezinme bilgilerinizi saklamakta; 3. Kişilerle paylaşabilmekteyiz. Kalıcı çerez ve geçici çerez olmak üzere iki tür çerez bulunmaktadır. Kalıcı çerez, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar saklı kalmaya devam eder. Geçici çerez, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve internet sitemizde geçirdiğiniz süre boyunca aktif kalır daha sonra erer.

Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.

Kişisel verilere ilişkin iletişim izin metni

İşbu metin ile birlikte, paylaşmış olduğunuz isim, soy isim, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü yazılı ve görsel basına ilişkin alışkanlığı-tercih, zevk ve beğeniler, fatura içerikleri, cep telefonu numarası, mail, IP adresi ve ikametgâh adres bilgileri ile kredi kartı bilgileri gibi kişisel bilgilerinizin toplanması; kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, istatiksel bilgi oluşturulması amacıyla; otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içinde-dışına) aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecek ve aynı amaçlara yönelik olarak; tüm [site-long-title] ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Bu kişisel verileriniz satış pazarlama amaçlı tarafınızı bilgilendirme, kişi hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta, kargo yoluyla bildirimlerimizin ve ürünlerinizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, ilgili mevzuat hükümlerine riayet edilerek 3. kişi/kurumlarla paylaşılacaktır. Kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca izniniz de rica edilebilecektir. [site-long-title] başvurunuzla kişisel verileriniz isteminize göre silinebilir, yok edilebilir veya anonim hale getirilebilir. Bu başvurunuza karşı yasal azami sürede talepleriniz yerine getirilecektir.