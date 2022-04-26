İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı
İzmit'te teknoloji mağazasında çalışan kadın güvenlik görevlisinin üzerine demir kapı devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından demir kapının altından çıkarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Körfez Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti yan yolda bulunan Media Markt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazayı açmak için iş yerine gelen güvenlik görevlisi E.E.Ş.'nin üzerine demir kapı devrildi. Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki demir kapının altında kalan kadın yaralandı.
E.E.Ş.'yi demir kapının altında görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahalesinin ardından kadını demir kapının altından çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen güvenlik görevlisi, olay yerindeki müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - işi ehline yaptıracaksın bir mühendis hesabından denetiminden geçecek . her ben yaparım diyen yapar ama böyle yıkılır.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.