Hatalı parklar engel olunca itfaiye erleri adresi koşarak buldu
Darıca bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Sokak üzerinde hatalı park yapan araçlar engel olunca itfaiye erleri adresi koşarak buldu.
Yangın, Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelmeye çalışan itfaiye ekipleri, hatalı park yapan araçlardan dolayı sokağa giremeyince başka bir sokakta park etti. İtfaiye erleri adresi koşarak buldu. Kısa zamanda apartmanın tahliye edilmesiyle birlikte müdahale başladı. Yangın kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen hiçbir vatandaşın olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.