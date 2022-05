Havalandırma boşluğundan kurtarılmasını sağladığı yavru kediyi sahiplendi

Can Işte Oda Can - ağlaya yazıyorum şu yorumu. bu güzelliğin kurtarılmasında emeği geçen her kim var ise hepinizin elleri dert görmesin mekanınız cennet olsun. allah razı olsun. sağolun var olun .rabbim sayılarınızı artırsın. amin. çok teşekkür ederim .