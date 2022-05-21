Türk donanmasının hayalet gücü
Dünyanın en modern denizaltılarından biri olan TCG 18 Mart, Mavi Vatan’da Türkiye’nin hak ve menfaatlerini koruma maksadıyla göreve hazır bekliyor. Denizaltı, sığ sulardan derin okyanuslara kadar her ortamda görev yapabilecek teknolojik donanıma sahip olmasıyla biliniyor.
TCG 18 Mart (S-355) denizaltısı, Türkiye’nin Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerini koruma maksadıyla her an görev icra etmeye hazır durumda bulunuyor. 62 metre boyundaki denizaltının; genişliği 6 metre, yüksekliği ise 5 buçuk metre boyunda. 150 metrekarelik alan ise 45 kişilik mürettebata kalıyor. Dünyanın en modern denizaltılarından biri olan TCG 18 Mart, sığ sulardan derin okyanuslara, tropik denizlerden kutup bölgelerine her türlü ortamda görev yapabilecek donanımda tasarlandı.
Asli gücünü personelinden alan denizaltıda, 45 personel için toplam 31 yatak bulunuyor. Sıcak yatak uygulaması yapılan TCG 18 Mart’ta 6 saat uyuyan personeller uyandırılarak vardiya değişimi yapılıyor. Denizaltı dalış yaptığında ise personelin günlük yaşamı başlıyor. Personellerin dış dünyayla tek iletişimi telsizle sağlanırken radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarına ulaşma imkanı tamamen ortadan kaldırılıyor.
MAVİ VATAN’DA ULUSUN HAK VE MENFAATLERİNİ KORUYOR
Denizaltının ve mürettebatın görevlerinden bahseden TCG 18 Mart Komutanı Deniz Albay Ahmet İşçi, “Denizaltımızın görevi, Mavi Vatan’da ulusumuzun hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla verilecek görevleri icra etmektir. Biz de bu çerçevede gemimizin personel ve materyal hazırlık durumunu yüksek seviyede tutmak maksadıyla eğitimler icra ediyoruz. Taktik eğitimleri ve taktik hatlara iştirak ediyoruz” ifadelerini kullandı.
ASLİ GÜCÜNÜ PERSONELDEN ALIYOR
TCG 18 Mart’ın asli gücünün personel olduğunu kaydeden İşçi, “TCG 18 Mart, sahip olduğu teknolojik imkan ve kabiliyetler göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en modern denizaltılarından birisidir. Ama asli gücümüz personelimizden kaynaklıdır. Personelimiz, 130 yıllık bir filonun mensubu olduğunun bilincinde olarak köklü, değişime açık ve proaktif bir yaklaşımla yetiştirilmektedir. Her zaman çok çalışkan, cesaret ve feragat sahibi, baskı altında görev bilinci yüksek, azmi ve gayreti yüksek insanlardır” şeklinde konuştu.
HER ORTAMDA GÖREV İCRA EDEBİLİYOR
TCG 18 Mart’ın her türlü ortamda görev yapabilecek donanımda olduğunu aktaran Albay İşçi, “TCG 18 Mart, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda verilecek tüm görevleri yerine getirmeye muktedirdir. Çok sığ sulardan okyanus derinliklerine, kutup bölgelerinden tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilecek bir denizaltıdır. Sahip olduğu modern sensör ve sistemlerle, ateş gücüyle caydırıcı bir platformdur” dedi.
21 May 2022 - 09:57 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.