- 22 May 2022 - 09:07

İzmit Körfezi'ni 'Pusula denizanaları' bastı

Yaklaşık 1 ay önce Çanakkale'de görülen ve zehirli olduğu iddia edilen "pusula denizanası", son günlerde İzmit Körfezi'nde de görülüyor.

Çanakkale Boğazı ile sahillerinde görünen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella), İzmit Körfezi'nde de görüntülendi. Zehirli olduğu ileri sürülen denizanası türünün, geçtiğimiz yıl müsilaj sebebiyle can çekişen İzmit Körfezi'nde görünmesi tedirginliğe sebep oldu.

"DOĞANIN KİRLETİLMESİNDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY DEĞİL"

Denizdeki kirlilik sebebiyle pusula denizanasının İzmit Körfezi'ne geldiğini düşünen vatandaş Necati Altuntoprak, "9 yıl gırgırlarda makinistlik yaptım. Denizanası her zaman vardır ama bu dönemde yoğunlaşmasının sebepleri var. Gırgırlarda 'bojinik' denilen bölüm var. Bu bölüm, balığın yukarıya alındığı yerdir. Orada balık pompası basılır. O balık pompası suyu devir daim yapar, denizanaları parçalanır. Kimisi ölür, kimisi de tek hücreli olduğu için tekrar canlanır ve çoğalmasına neden olur. Kıyılarda da kumsal olmadığı için deniz kendisini yenileyemiyor. Ölü denizanaları da öbek öbek, toplu bir biçimde denizlerde görülüyor. Yani, bu yine insan eliyle doğanın kirletilmesinden başka hiçbir şey değil. Aslında bunun da çözümü var. Balık pompası yerine sarsak elek kullanılması. Balığı yukarıya yine pompayla basıyorsun ama balıkla diğer maddeler elekle birlikte ayrıştırılıyor. Dolayısıyla gırgırlarda bunlar kullanılırsa hem ölü denizanası hem de canlı denizanası bu kadar çok olmaz" şeklinde konuştu.

"HER TÜRLÜ CANLI BURAYA GELEBİLİYOR"

Her türlü canlının Marmara Denizi'ne gelmesinin mümkün olduğunu belirten Altuntoprak, "Gemilerde balast suları var. Körfez’in zaten her tarafı liman oldu. Mesela Kızıldeniz'de geminin dengesini alması için balast suyu alınıyor. Marmara da aslında bir göl, deniz falan değil. Balast suları buraya boşaltılıyor. Dolayısıyla balon balığı da dahil her türlü canlı buralara gelebilir. Hatta gelebilir değil, geliyor zaten. Yani bunun da sorumlusu yine insan" dedi.

"6 SENEDİR BURADAYIM, BU DENİZANALARINI İLK KEZ GÖRÜYORUM"

6 senedir Değirmendere sahilinde balık tuttuğunu ancak pusula denizanalarını ilk kez gördüğünü söyleyen Tamer Orhan ise "Bu zamana kadar yoktu, son 1 aydır var. Müsilajdan sonra çıktı bunlar. Balık da çıkmıyor. Bu denizanasını bana eşim gösterdi. Büyük bir canlıydı, 'Bu ne?' diye sordu. Ben de denizanası olduğunu söyledim. Sayıları arttı. İlk önce birkaç tane görmüştük, şimdi çok var. Denizi kirletmemek lazım. Ne geliyorsa pislikten geliyor" ifadelerini kullandı.

22 May 2022 - 09:07 - Gündem

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