- 26 May 2022 - 14:24

Kahvehaneye kirpi girdi

İzmit'te girdiği kahvehanede dolabın altına saklanan kirpi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Büyütmek için resme tıklayın

Olay, İzmit ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bulunan Koçak Sokak'taki kahvehanede meydana geldi. Dükkanı açan kahvehane çalışanı Feridun Özyamak, içerde kirpi olduğunu fark etti. Özyamak'ı gören kirpi de dolabın içinde saklandı. Özyamak ve müşteriler uzun uğraşlar neticesinde kirpiyi saklandığı yerden çıkaramayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kirpiyi saklandığı yerden çıkardı. Zarar görmeden dolabın altından çıkarılan kirpi, itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kirpiyi saklandığı yerden kendi imkanlarıyla çıkaramadıklarını söyleyen müşteri Salih Şengüz, "Kahvemize kirpi girdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyesi geldi, kurtardılar. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kahvehane çalışanı Feridun Özyamak ise "Sabah kahveyi açtığımda kirpinin içerde olduğunu fark ettim. Kirpi beni görünce dolabın altına girdi. Kendi imkanlarımızla uğraştık, çıkaramayınca itfaiyeyi aradım. Kirpiyi sağ salim çıkardılar, ormanlık alana bırakıldı" diye konuştu.

26 May 2022 - 14:24 Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.189.924 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kahvehaneye kirpi girdi mask
Kahvehaneye kirpi girdi
Palet deposu alev alev yandı mask
Palet deposu alev alev yandı
Tunceli’de ters lale için turlar düzenleniyor mask
Tunceli’de ters lale için turlar düzenleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye için gurur gününde NATO'ya sert mesaj mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye için gurur gününde NATO'ya sert mesaj
İzmit Körfezi'ni 'Pusula denizanaları' bastı mask
İzmit Körfezi'ni 'Pusula denizanaları' bastı
Türk donanmasının hayalet gücü mask
Türk donanmasının hayalet gücü
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL