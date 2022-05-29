İzmit Körfezi’nde ölü yunus balığı kıyıya vurdu
Marmara Denizi’nin en doğusunda bulunan İzmit Körfezi’nde kıyıya ölü yunus balığı vurdu. Yunusun üzerinde yaralar olduğu görüldü.
İzmit Körfezi’nde akşam saatlerinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Bisikletiyle geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, yunusu kıyıya çekmek için bataklığa girdi. Uzun uğraşlarla yapılan çalışma neticesinde yunus bulunduğu yerden kıyıya çekildi. Ölü yunusun üzerinde yaralar olduğu tespit edildi.
“İNŞALLAH İNSAN İŞİ DEĞİLDİR”
Sahilde yunusu görüp ihbarı veren vatandaş Ömer Ayhan, “Sahilde bisikletle eve doğru giderken kıyıda yunus balığını gördüm. Ölmüş ve sırtında biraz şişlik var. Normalde yunus balıkları yavruyken kolay kolay ölmez. İnşallah insan işi değildir. Sırtında yumruk gibi şişlik var. Ekipler inceleme yapacak” dedi.
“YUNUSUN ÜZERİNDE YARALAR VARDI”
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem ise, “Bugün bir ihbar aldık. Burası İzmit Körfezi’nin en doğusu, Marmara Denizi’nin de en doğu kısmı. Burada bir yunus ölüsüyle ilgili ihbar geldiğinde biz de ekiplerimizle beraber hızlıca geldik. Çünkü bu tür hadiseler bizim için çok önemli. Geldiğimizde yunusun biraz zor alınabilir bir yerde olduğunu gördük. Ekiplerimizce ciddi insani emek sarf edilerek yunusa gidildi. Ölmüş olduğu da görüldü. Hep beraber hareket ederek yunusu kıyıya aldık. Tabi beklediğimiz gibi bir hadise oldu, üzdü bizi. Çünkü yunusun üzerinde yaralar vardı. Muhtemelen denizlerde yunusların ağlara zarar verdiğini düşünen insanlar tarafından bu tür hadiseler gerçekleştiriliyor. Yunuslara zarar verilerek yaşamlarının son bulması böyle sağlanıyor. Özellikle balıkçıların ağlarına zarar verdiği düşünülerek yunuslar düşman olarak görülüyor. Fakat aslında onlar mı bizim balığımıza müdahale ediyor yoksa biz mi onlarınkine? Burası tartışılır” ifadelerini kullandı.
“TÜFEKLE YA DA KÜREKLE VURABİLİYORLAR”
Daha önce benzer hadiselerle karşılaştıklarına değinen Önem, “Muhtemelen tüfekle vuruyorlar, buradan bir kurşun çıkabilir. Ya da kürekleriyle vurabiliyorlar. Farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Çünkü bu ilk değil, bundan önce birçok kere yunusların başına gittiğimde benzer hadiselerle karşılaştığımız oldu. Altını çizmek istediğim bir nokta var; biz yunusların balıklarını alıp kendimiz açısından faydaya çevirmeye çalışıyoruz. Onlar da kendi balıklarının peşindeler. Olaya böyle bakmak lazım” diye konuştu.
SATILIK ARAZİLERİNİZ İÇİN ARAYIN !!!
SATILIK ARAZİLERİNİZ İÇİN ARAYIN !!! Derince ve İzmit köyleri0546 278 24 34
ELEMANLAR ARANIYOR
Teknomek makine imalatı yapan firmamıza; mesleğe ilgi duyan yetiştirmek üzere genç arkadaşlar, alınacaktır.0262 335 50 99
DEPO SORUMLUSU ARANIYOR
Yemek firmamızda çalıştırılmak üzere BAY DEPO SORUMLUSU alınacaktır.0 533 681 72 06
ELEMANLAR ARANIYOR
Yemek firmamızda çalıştırılmak üzere, BAYAN YEMEK DAĞITIM ELEMANI ve BAYAN BULAŞIKÇI alınacaktır.0 533 681 72 06
HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM
Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE HASTA BAKICILIK işi arıyorum. Yaşlı, engelli hasta bakabilirim. DENEYİM SAHİBİYİM. Referanslarım mevcuttur.0532 560 61 03
HUKUK BÜROSUNDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR
MÜRACAATIN BİZZAT SAAT 14:00'ten SONRA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR
İzmit merkezde yer alan mali müşavirlik ofisine BİLANÇO, BEYANNAME, DÖNEM SONU İŞLERİ ile ilgili deneyimli, muhasabe elemanı aranıyor.0262 321 96 73
DERİNCE’DE SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0537 297 46 20
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL0262 323 39 17
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.