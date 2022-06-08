TEM’de kamyona arkadan çarptı! Tırın sürücüsü araçta sıkıştı
Kocaeli TEM Otoyolu’nda yavaşlayan trafikte duramayan sürücü idaresindeki tır, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan tır sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti İzmit Şirintepe geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AGZ 381 plakalı kamyon ile seyir halinde olan Hasan B., trafik yoğunluğu sebebiyle aracını yavaşlattı. Bu sırada İnan K. idaresindeki 35 AYP 875 plakalı tır, yavaşlamayarak kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İnan K. tırın içerisinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İnan K., itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.