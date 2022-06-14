- 14 Haz 2022 - 09:06

Toz boya fabrikası alev alev yandı

Gebze'de bulunan bir toz boya fabrikası alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında söndürüldü.

Yangın, Gebze Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan Zorlu Elektrostatik Toz Boya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler yemek molasındayken fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, hemen bitişiğindeki diğer fabrikaya da zarar verdi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangını görüp hemen 112’ye haber verdiğini söyleyen Mahmud Cerrah, “Ben yan fabrikada çalışıyorum. Biz içeride çalışırken dumanı gördük. Hemen 112’yi aradım. İtfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Söndürmeye başladılar. Allah’a şükür çok büyük bir ateş olmadan söndürdüler. İçeride de çok şükür kimse yokmuş. Niye çıktığını bilmiyoruz. Ekiplerin yangını söndürmesi 40 dakika, 1 saati buldu. Çok şükür hemen yetiştiler” dedi.

14 Haz 2022 - 09:06 Kocaeli- Asayiş

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