- 17 Haz 2022 - 11:30

Çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten düşen işçiye kurtarma operasyonu böyle yapıldı

Kocaeli’de Dubai Port adlı liman işletmesindeki bir gemide çalışan personel, 5 metre yükseklikten ambara düştü. Yaralanan işçinin kurtarılma anları amatör kameralar tarafından kaydedildi.

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Olay, dün 21.30 sıralarında Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Dubai Port Liman işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih K. adlı çalışan, limandaki bir gemide yaptığı çalışma esnasında 5 metreden ambara düştü. İş kazasını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması neticesinde yaralı işçi düştüğü ambardan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ardından sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının yakınları kazayı duyunca hastaneye akın etti. Öte yandan, yaralanan işçinin kurtarılma operasyonu amatör kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, işçinin oldukça dar bir yere düştüğü görüldü. Polis, iş kazası ile ilgili inceleme başlattı.

17 Haz 2022 - 11:30 İHA Kocaeli- Asayiş

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