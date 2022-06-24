- 24 Haz 2022 - 09:27

Kocaeli’de 136 kaçak göçmen ülkesine gönderildi

Kocaeli’de yapılan operasyonlarda yakalanan 136 kaçak göçmen, Cengiz Topel Havalimanı’ndan charter seferle Afganistan’a gönderildi.

+6
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli’de yapılan operasyonlarda yakalanan 136 kaçak göçmen Cengiz Topel Havalimanı’ndan charter seferle Afganistan’a gönderildi. 2022 yılı başından itibaren çevre iller dahil yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilen bin 717 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edildiği öğrenildi. Bugün ve yarın yapılacak olan sınır dışı işlemleriyle sayının bin 989’a ulaşacağı öğrenildi.

Türkiye genelinde ise 27 Ocak tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 18 bin 5’i 99 adet charter sefer, 7 bin 571’i tarifeli olmak üzere toplam 25 bin 576 Afgan, Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde ülkelerine gönderildi. Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısının 45 bin 69’a ulaştığı öğrenildi. Ayrıca sınır dışı işlemlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 120 artış sağlandığı bildirildi.

Öte yandan, Kocaeli’de yarın da 136 düzensiz göçmenin charter seferle ülkesine gönderileceği öğrenildi. Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Ülkemize yasa dışı bir şekilde girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin ülkemize girişleri etkin sınır denetimleri neticesinde engellenmekte; yasa dışı bir şekilde ülkemize girenler ise kolluk kuvvetlerince yakalanarak il göç idaresi müdürlükleri koordinesinde sınır dışı edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

# bir

24 Haz 2022 - 09:27 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.365.703 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

kartepeli - YAŞASIN HAVAALANI İŞE YARAMIŞ BİZ ZATEN BU GÜNLERİ DÜŞÜNEREK YAPTIK

SAYIN YETKİLİLER NORMAL SEFERLER NEZAMAN BAŞLIYOR BİZ YERLİLERE YANLIŞ ANLAMAYIN

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 12:20
01

Erol Demirbek Türk - vatandaşları bayram da memleketlerine gidemiyor bilet fiyatlarından . devletimiz açık kapı politikası ile bunları önce alıyor sonra eliyor , kalanını cebimizden masraf ile geri gönderiyor . ALLAH sonumuzu hayr etsin .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 11:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’de 136 kaçak göçmen ülkesine gönderildi mask
Kocaeli’de 136 kaçak göçmen ülkesine gönderildi
Alkollü şahıs kendisini eve kilitledi! mask
Alkollü şahıs kendisini eve kilitledi!
İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu mask
İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu
Takı kavgasında eşini öldürmekten tutuklandı mask
Takı kavgasında eşini öldürmekten tutuklandı
Kimya fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi mask
Kimya fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
Ferdi Tayfur taklidi yapan Rafet El Roman seyircilerden tam not aldı mask
Ferdi Tayfur taklidi yapan Rafet El Roman seyircilerden tam not aldı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL