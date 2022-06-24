Kocaeli’de 136 kaçak göçmen ülkesine gönderildi
Kocaeli’de yapılan operasyonlarda yakalanan 136 kaçak göçmen, Cengiz Topel Havalimanı’ndan charter seferle Afganistan’a gönderildi.
Kocaeli’de yapılan operasyonlarda yakalanan 136 kaçak göçmen Cengiz Topel Havalimanı’ndan charter seferle Afganistan’a gönderildi. 2022 yılı başından itibaren çevre iller dahil yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilen bin 717 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edildiği öğrenildi. Bugün ve yarın yapılacak olan sınır dışı işlemleriyle sayının bin 989’a ulaşacağı öğrenildi.
Türkiye genelinde ise 27 Ocak tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 18 bin 5’i 99 adet charter sefer, 7 bin 571’i tarifeli olmak üzere toplam 25 bin 576 Afgan, Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde ülkelerine gönderildi. Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısının 45 bin 69’a ulaştığı öğrenildi. Ayrıca sınır dışı işlemlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 120 artış sağlandığı bildirildi.
Öte yandan, Kocaeli’de yarın da 136 düzensiz göçmenin charter seferle ülkesine gönderileceği öğrenildi. Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Ülkemize yasa dışı bir şekilde girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin ülkemize girişleri etkin sınır denetimleri neticesinde engellenmekte; yasa dışı bir şekilde ülkemize girenler ise kolluk kuvvetlerince yakalanarak il göç idaresi müdürlükleri koordinesinde sınır dışı edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
kartepeli - YAŞASIN HAVAALANI İŞE YARAMIŞ BİZ ZATEN BU GÜNLERİ DÜŞÜNEREK YAPTIK
SAYIN YETKİLİLER NORMAL SEFERLER NEZAMAN BAŞLIYOR BİZ YERLİLERE YANLIŞ ANLAMAYIN
Erol Demirbek Türk - vatandaşları bayram da memleketlerine gidemiyor bilet fiyatlarından . devletimiz açık kapı politikası ile bunları önce alıyor sonra eliyor , kalanını cebimizden masraf ile geri gönderiyor . ALLAH sonumuzu hayr etsin .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.