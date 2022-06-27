Obezite cerrahisi sonrası beslenmeye dikkat
Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, obezite cerrahisi sonrası beslenmeye dikkat çekerek, hastaların beslenme süreçlerini anlattı.
Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, günümüzde yaşanan obezite hastalıkları ve cerrahisi sonrası beslenme hakkında açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Tayşi, obezite cerrahisinin ardından ilk bir yılda hastaların beslenmesinin çok önemli olduğunu ve beslenmeyle beraber sporla bunun pekiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
“Ekip halinde hastalarımızı takip ediyoruz”
Obezite cerrahisi süreçlerini ekip olarak takip ettiklerini ifade eden Diyetisyen Tayşi, “Günümüzde obezite çok yaygınlaşmaya başladı. Özellikle Gaziantep ve bölgede obezite oranları daha yüksek oluyor. Burada beslenme alışkanlığımızın farklı olması, daha fazla hamur işi, yağlı et tüketimi obezite oranlarını arttırıyor. Obezite cerrahisini genelde beden kütle endeksi 40 ve üzerinde olan bireylerin Dr. Emin Yılmaz, ameliyata uygun görmesi halinde, ameliyatını yapıyor, ben de beslenme takibini yapıyorum” dedi.
“Obezite cerrahisi sonrası beslenme süreçleri”
Obezite cerrahisinin ardından beslenme süreçlerini anlatan Diyetisyen Tayşi, “Obezite cerrahisi sonrasında ilk aşamamız sıvı dönemdir. Sıvı dönemde hastalarımızın konforu için et suları, tavuk suları, balık suları, meyve suları ile protein takviyeleriyle ilerliyoruz. Hastayı bu şekilde ilk 15 gün besliyoruz. 15 günden sonraki beslenmemizin adı ise püre dönemidir. Bu dönemde hastalarımıza daha yumuşak besinlere geçiş sağlıyoruz. Burada hastaların konfor düzeyleri yüksek oluyor. Bu dönem çok rahat dönemdir. Birinci ayda ise artık hastalarımızı katı döneme geçiş yapıyoruz. Obezite cerrahisinde midenin yüzde 80’i kesiliyor. Yüzde 20’lik kısmı sağlıklı beslenmeyi alışkanlık hale getirmeyi öneriyoruz. Bu yüzde 20’lik kısma birinci aydan sonra öncelikli besin koymamız gereken gurup proteinler oluyor. Proteinli beslendiği sürece hastanın kilo verme süreci çok hızlı oluyor. Aynı zamanda hastaların beslenme alışkanlıklarının değişmiş olması bu süreçte son derece önemlidir. 3. aydan sonra çiğ sebzelere, baharatlı besinlere, turunçgillere aynı zamanda kuru baklagillere geçişi söz konusu oluyor. Bu dönemde besin çeşitliliği daha fazla artmış oluyor. 6. aydan sonra ekmek ve tahıl gurubu dediğimiz besin guruplarına geçiş yapıyoruz. Burada ise hastayı artık ilk 6 ayda besin kontrolünü sağlamış oluyoruz. Bu dönemde hastalar ölçülerini ve porsiyonlarını çok iyi öğrendiklerinden dolayı eski alışkanlıklarını dönmemeyi yeğliyorlar. Obezite cerrahisinde hastalar ilk 6 ayda vermesi gereken en büyük kiloyu veriyor. 6. aydan sonra ise kontrollü bir şekilde bir bireyin ne kadar yemesi gerektiğini azar miktarda yemiş oluyor” şeklinde konuştu.
“Hasta beslenmeye dikkat etmezse tekrar kilo alabilir”
Obezite cerrahisinin ardından hastanın beslenmeye dikkat etmemesi durumunda birkaç yıl sonra tekrar kilo alabileceği uyarısında bulunan Diyetisyen Tayşi, “Obezite cerrahisi çok mükemmel bir ameliyat olabilir ancak hasta beslenmesine dikkat etmediği zamanda birkaç yıl sonra tekrar kilo alabilir. Ondan dolayı hastalarımızı 1 yıl takip ediyoruz ki burada hastanın eski alışkanlıklarına tekrardan dönmemesini istiyoruz. Yeni alışkanlık kazanıp spor alışkanlığı ile birlikte yürütmesini istiyoruz. Birinci aydan sonra proteinli beslenmeyi oturttuktan 3. Ayın sonuna kadar bu şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı.
“Beslenme, spor ve su üçlüsü çok önemli”
Beslenme spor ve suyun önemine değinen Saadet Tayşi, “Bizim hedeflerimiz 1. Yılın sonu ile 1,5 yılın sonunda hastanın hedef ağırlığa dönmüş olmasını istiyoruz. Burada spor çok önemli ikisini birlikte yapması gerekiyor. Spor yapılmadığı takdirde sarkma meydana geliyor. Ondan dolayı beslenme, spor ve su üçlüsüyle beraber hastanın hayat tarzını değiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
27 Haz 2022 - 10:59 - Sağlık
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.325.981 gösterim gerçekleşti.
ELEMANLAR ARANIYOR
- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi
İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...0533 592 32 35
ELEMANLAR ARANIYOR
GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Şirketimiz Kocaeli Lastik San. A.Ş üretim bölümünde çalıştırılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen üretim işçisi ad...KOLSAN
HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM
Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE HASTA BAKICILIK işi arıyorum. Yaşlı, engelli hasta bakabilirim. DENEYİM SAHİBİYİM. Referanslarım mevcuttur.0532 560 61 03
DERİNCE’DE SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0537 297 46 20
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL0262 323 39 17
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.