Dünürünü kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü, kızı olay gününü anlattı

Olay, 17 Mayıs 2021 tarihinde İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Geçer (21) aynı adı taşıdığı babası Murat Geçer, amcası Birsoy ve Erman Geçer ile birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin babası Yaşar L.’nin (45) evine gitti. Damat Murat Geçer iddiaya göre, kayınbabasının evinin önünde küfür ederek, Yaşar L.’nin evinin kapısını kırdı. İki taraf arasında çıkan kavga sonrasında Yaşar L., dünürü Murat Geçer’i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Murat Geçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polisler tarafından gözaltına alınan Yaşar L., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“O GÜN BİZE KIYAMETİ YAŞATTILAR”

Olayla ilgili görülen duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken tutuklu sanık Yaşar L. ve tanık Cevriye L. SEGBİS ile katıldı. Olayla ilgili ifade veren Yaşar L.’nin kızı Cevriye L., "Eşim Murat’la dini nikahla beraberliğimiz vardı, resmi nikahımız yoktu. Hamile olduğum süre zarfında eşim Murat'tan şiddet gördüm. Bu sebeple kendisine küstüm ve babamlara gittim, orada 6 ay kaldım. Daha sonra eşimle barıştık ve doğum yaptım. Eşim uyuşturucu kullanıyordu ve bana karşı şiddetine devam ediyordu. Tekrardan babamın evine gittim. Eşim Murat, beni tehdit ettiği için 15 günlük bebeğimi kendisine vermek zorunda kaldım. Uzun zamandır bebeğimi görmüyorum. Olay günü babam ve annemle evde otururken eşim Murat kapıyı kırarak içeri girdi ve bize şiddet uyguladı. Daha sonra evden çıktı ve babası Murat Geçer, amcaları Birsoy ve Erman Geçer'le geri geldi. İç kapımızı da kırarak hepsi bize şiddet uyguladı. Kayınpederim Murat Geçer, annemin üstüne oturarak kıyafetlerini parçaladı, onu darp etti. Babamın üstüne de çullanarak onu da dövdüler. Babamın bıçak aldığını görmedim. O gün bize kıyameti yaşattılar” dedi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların tamamlanmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.