Belediye başkanı tele takılan martı için tüm ekipleri harekete geçirdi
Dilovası ilçesinde yüksek gerilim hattına takılan martıyı gören Belediye Başkanı Hamza Şayir, tüm ekipleri harekete geçirdi. Martı, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Olay, Diliskelesi Mahallesi Atatürk Caddesi 701 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bir martının yüksek gerilim hattına takıldığına ve çıkamadığına dair ihbar aldı. Adrese giderek 50 metre yükseklikte martının çırpındığını gören Şayir, martıyı kurtarabilmek için tüm ekipleri harekete geçirdi. Adrese; elektrik şirketi yetkilileri, zabıta ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan elektrik şirketi yetkilileri, bölgedeki elektriği kesti. Yüksek gerilim hattındaki elektriğin tamamen boşalmasının ardından ise itfaiye ekipleri merdivenli araç ile martının bulunduğu yüksekliğe çıktı. Ekiplerin dikkatli çalışmalarının ardından martı, yaklaşık 3 saatin sonunda sağ olarak kurtarıldı. Belediye Başkanı Şayir de operasyon boyunca ekiplerin başında durdu. Kanadının kırık olduğu tespit edilen ve oldukça yorgun düşen martı, Dilovası Belediyesi’ne bağlı veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Martının, sağlığına kavuşunca yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Martıyı canlı kurtardıklarını ama kanadının kırık olduğunu söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Bu operasyonda bize yardımcı olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve İtfaiye Daire Başkanına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kurtarma operasyonu oldu. Yaklaşık 50 metre yükseklik vardı. Şu anda martıyı kurtarmanın sevincini yaşıyoruz ama tabii aynı zamanda burukluğunu yaşıyoruz. Keşke kanadı kırılmasaydı. Şu anda veterinerlerimiz geldi, gerekli tedavilere başlayacaklar. Tedavisi yapıldıktan sonra da inşallah bir daha uçar, doğaya salarız” dedi.
10 Tem 2022 - 15:47 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.