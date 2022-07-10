- 10 Tem 2022 - 15:47

Belediye başkanı tele takılan martı için tüm ekipleri harekete geçirdi

Dilovası ilçesinde yüksek gerilim hattına takılan martıyı gören Belediye Başkanı Hamza Şayir, tüm ekipleri harekete geçirdi. Martı, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay, Diliskelesi Mahallesi Atatürk Caddesi 701 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bir martının yüksek gerilim hattına takıldığına ve çıkamadığına dair ihbar aldı. Adrese giderek 50 metre yükseklikte martının çırpındığını gören Şayir, martıyı kurtarabilmek için tüm ekipleri harekete geçirdi. Adrese; elektrik şirketi yetkilileri, zabıta ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan elektrik şirketi yetkilileri, bölgedeki elektriği kesti. Yüksek gerilim hattındaki elektriğin tamamen boşalmasının ardından ise itfaiye ekipleri merdivenli araç ile martının bulunduğu yüksekliğe çıktı. Ekiplerin dikkatli çalışmalarının ardından martı, yaklaşık 3 saatin sonunda sağ olarak kurtarıldı. Belediye Başkanı Şayir de operasyon boyunca ekiplerin başında durdu. Kanadının kırık olduğu tespit edilen ve oldukça yorgun düşen martı, Dilovası Belediyesi’ne bağlı veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Martının, sağlığına kavuşunca yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Martıyı canlı kurtardıklarını ama kanadının kırık olduğunu söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Bu operasyonda bize yardımcı olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve İtfaiye Daire Başkanına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kurtarma operasyonu oldu. Yaklaşık 50 metre yükseklik vardı. Şu anda martıyı kurtarmanın sevincini yaşıyoruz ama tabii aynı zamanda burukluğunu yaşıyoruz. Keşke kanadı kırılmasaydı. Şu anda veterinerlerimiz geldi, gerekli tedavilere başlayacaklar. Tedavisi yapıldıktan sonra da inşallah bir daha uçar, doğaya salarız” dedi.

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10 Tem 2022 - 15:47 - Gündem

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