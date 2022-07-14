- 14 Tem 2022 - 09:15

2 ton kurban eti, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına ulaştı

İzmit Belediyesi, Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla hayırseverlerin bağışladığı toplamda 2 ton kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi, bu Kurban Bayramı’nda da hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurdu. Kurban Bayramı’nda 4 gün boyunca hayırseverlerin bağışladığı etleri kabul eden İzmit Belediyesi, bağışlanan etleri daha öncesinde uzmanlar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşit bir şekilde pay etti.

VATANDAŞLARA ULAŞTIRILDI

İhtiyaç sahibi vatandaşların yüzünden tebessüm oluşturmaya devam eden İzmit Belediyesi Kardeş Eller projesi kapsamında Aşevi ve Gıda Bankası’nfa toplamda 2 ton kurban etini kabul etti. Hayırseverler tarafından bağışlanan kurban etleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Vatandaşlar kendilerini unutmayan İzmit Belediyesine ve hayırsever vatandaşlara teşekkürler iletti.
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14 Tem 2022 - 09:15 - Gündem

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