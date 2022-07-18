Şehit Ömer Faruk Civelek'in cenazesi Kocaeli'ye geldi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü. Şehidin Sakarya Karasu'da oturan ailesine acı haberi, askeri yetkililer ulaştırdı. Gölköprü Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Civelek'in cenazesi baba ocağına ulaştırılmak üzere Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına getirildi. Karşılama törenine, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Vali Vekili Muhsin Çatmadım, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Garnizon Komutan Vekili Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, şehidin annesi Ayşe Civelek, babası Hakkı Civelek, kardeşleri, ailesi ve protokol üyeleri katıldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ile getirilen cenaze, memleketi Karasu'ya götürüldü. 7 kardeş olduğu ve Eylül ayında düğün yapacağı öğrenilen şehit Civelek'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karasu Gölköprü Merkez mezarlığına defnedilecek.