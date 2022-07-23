Babası tarafından bıçaklanarak öldürülen annesinin tabutuna sarılıp ağladı
Gölcük'te eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Birgül Göksu, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 12 yaşındaki kızın annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı dökmesi ise yürekleri burktu.
Olay, dün Değirmendere Yalı Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, Birgül Göksu (28) ve eşi Y.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Birgül Göksu, kocası tarafından bıçaklandı. Olayın ardından zanlı polis merkezine giderek teslim olurken, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Y.G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ANNESİNİN TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Birgül Göksu için Değirmendere Dörtyol Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Birgül Göksu'nun biri 5, diğeri 12 yaşındaki iki kızı da katıldı. Genç kadının büyük kızı E.G., annesinin tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü. Cenazeye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı. Başkan Hürriyet, çocuklarla özel olarak ilgilendi. Göksu’nun teyzesi Yasemin Aydın ise gözyaşlarını tutamayarak Fatma Kaplan Hürriyet’e sarıldı.
"EVLAT ACISI ÇOK ZOR"
Birgül Göksu'nun acılı babası Mustafa Kocaman, "Bu tür cinayetlerin olmamasını isterim. Allah kimsenin başına vermesin. Evlat acısı çok zor. Boşanma yönünde bir sıkıntı vardı ama henüz mahkemeliklerdi. Mahkemenin aşamasını bilmiyorum" şeklinde konuştu.
İki çocuk annesi Birgül Göksu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.
23 Tem 2022 - 09:48 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.