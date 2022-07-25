Bronzlaşmak isteyen bitkisel yağlara ilgi gösteriyor

Kışın bağışıklık sistemini güçlendirmek için rağbet gösterilen bitki çayları, havaların ısınmasıyla birlikte yerini bitkisel yağlara ve şampuanlara bıraktı. Doğal yollardan bronzlaşmak ve cildin sağlıklı görülmesini isteyen vatandaşlar, aktarlarda satılan bitkisel yağlara ilgi gösteriyor.

Uzun yıllar Kocaeli'de aktar dükkanı işleten Ali İnce, kışın bitki çayları ile başlayan hareketliliğin, yazın da bitkisel yağlar ile devam ettiğini söyledi. Havaların ısınmasıyla birlikte bitkisel yağ ve şampuanlara rağbetin arttığını ifade eden İnce, "Hindistan cevizi yağı, havuç yağı, kakao yağı, buğday yağı yazın kullanılıyor. Bronzlaşmak ve güneşe çıkarken cildi beslemek için tercih ediliyor. Ortalama fiyatları 40-50 lira arasında. Saç için ise badem yağı, Hint yağı, argan yağı gibi yağlar kullanılıyor bunlarında fiyatları ortalama 30 liradan başlayıp 80 liraya kadar değişiyor. Bitki şampuanlarımız sarımsak, argan fiyatları ortalama 55-60 lira civarında. Saç için kullanılan yağlar saçların dökülmesini engeller, uzamasını sağlar, kırıkları onarıcıdır" dedi.

"YAZ AYLARINDA STRESE İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI TERCİH EDİLİYOR"

Bitki çaylarının kışın bağışıklık güçlendirmek için tüketildiğini belirten İnce, "Bu dönemlerde ise bitki çayı olarak Melisa ve papatya çayları kullanılıyor, bunlar strese ve sıkıntıya iyi gelir, rahatlatıcı özelliğe sahiptirler. Bunun yanı sıra, açlık otunu da bağırsakları düzenlemek için kullanıyorlar. Zayıflamak için yeşil çay, zencefil, mısır püskülü, kiraz sapı kullanılıyor. Hem ödem atıcı hem de zayıflamaya yardımcı özelliği var. Melisa 300- 350 TL, papatya 300- 350 TL, kiraz sapı 200- 250 TL, mısır püskülü 200- 250 TL civarları arasında değişiyor. Diğer bitki çayları ise 150- 200 TL civarlarında değişiyor" şeklinde konuştu.

" BİR ÜRÜNÜ DEVAMLI DEĞİL ARALIKLARLA KULLANMAKTA FAYDA VAR"

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve vücut direncinin artırılması için kış çaylarının ve propolis macunlarının tüketilmesini öneren Ali İnce, "Örneğin astım bronşite çam, kozalak macunu, çam kozalak suyu ve zencefil macunu iyi geliyor. Zencefilli macunlar 50 TL civarlarında, kozalak macunları 75, kozalak suyu 60 TL civarlarında. Bu ürünleri kaliteli iyi güvenilir aktarlardan almalarını tavsiye ediyorum ve kullanırken mutlaka sorsunlar. Bir ürünü devamlı değil, aralıklarla kullanmakta fayda var. Ürünlerin bozuk olmamasına kaliteli olmasına dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.