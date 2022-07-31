Sefo bu kez Körfez'i salladı
Başiskele ilçesinde birkaç gün önce konser veren ünlü rap sanatçısı Sefo, bu kez de Körfez’de sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.
Ünlü rap sanatçısı Sefo, Kocaeli’deki konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Sefo’nun bu seferki durağı Körfez ilçesi oldu. Körfez Belediyesi’nin öncülüğünde Yarımca sahilinde düzenlenen etkinliğe her yaştan müziksever katıldı. Saatler öncesinde konser alanını dolduran kalabalık Sefo’nun sahneye çıkmasıyla birlikte, bir anda coşkuya büründü. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi sevenleri ise şarkılara eşlik etti Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçıya plaket verdikten sonra Kocaeli’nin simgelerinden pişmaniye takdim etti.
“BİZİM AMACIMIZ BELEDİYE OLARAK SİZLERİN MUTLULUĞUNU SAĞLAMAK”
Konser esnasında sahneye çıkan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Sevgili gençler bugün beni değil Sefo’yu dinlemeye geldiğinizi biliyorum çok fazla vaktinizi almayacağım. Bu akşam büyük bir coşku ve heyecan var. Bizim amacımız belediye olarak sizlerin mutluluğunu sağlamak bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, gururumuzsunuz” dedi.
KONSERDE FENALAŞANLAR OLDU
Yoğun ilgiyle takip edilen konserde kalabalıktan bunalan bir genç kız fenalaştı. Durumu fark eden vatandaşların sağlık ekiplerine olayı haber vermesi üzerinde konserde hazır halde bulunan ekipler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç kızı ambulansa aldı. Bir süre sonra kendine gelen genç kız kalabalığa girmeden konseri izlemeye devam etti.
Sefo’nun başka bir hayranı ise ise ünlü sanatçıya sarılabilmek için kendisini sahneye attı. Fakat Sefo’nun yanına kadar gidemeden görevliler tarafından sahneden indirildi.
31 Tem 2022 - 09:34 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ferhat - Özellikle devletimiz ve belediyelerimizin şu esrar övücülere prim vermemesi lazım.
Ses desen yok, şarkı sözleri manasız ve sürekli içmek, esrar çekmek üzerine.
Gençler dinliyor denilecek fakat emin olun kimsenin bunların peşinden gidip dinlediği yok, sosyal medya sitelerine parayı basıp kendilerini trendlere sokuyorlari millet de sanıyor gerçekten birileri bunları dinliyor, kendisi de beğenmese bile dinleme başlıyor.
Kaan - saçma sapan bir rap furyası çıktı anlamsız ne müzik var ne söz var tam bir ızdırap
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.