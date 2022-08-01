Doğal gölette ortaya çıkan manzara endişelendirdi
Türkiye'nin doğal gölet üzerine kurulu ilk kablolu su kayağı tesisi olan, aynı zamanda amatör balıkçılık faaliyetlerinin de yapıldığı Gölkay Park'ta sular çekilmeye başladı. Ortaya çıkan manzara endişeye sebep oldu.
İzmit ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin doğal gölet üzerine kurulu ilk kablolu su kayağı tesisi olma unvanına da sahip Gölkay Park Göleti’nde su seviyesi azaldı. Son günlerdeki sıcak havanın etkisiyle göletteki sular gitgide çekildi. Amatör balıkçılığın da yapıldığı Gölkay’da yaşanan bu durum endişeye sebep oldu. Gölet, dron ile havadan da görüntülendi.
"Üzücü bir durum"
Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen Damla Tekin, "Buraya Antalya'dan geldim. Daha önce de gelmiştim. Arkadaşımla burayı gezmiştik. Tekrar görmek istediğimiz için geldik fakat kurumuş. Üzücü bir durum. En kısa zamanda suyun tekrar yükselmesini, doğanın tekrar kendine gelmesini bekliyoruz. Umarım doğa tekrar güzelliğine kavuşur. Su seviyesi azaldıkça su içerisindeki canlılar da bundan etkileniyor. Popülasyonu da azalıyor. Yağmur bekliyoruz" dedi.
01 Ağu 2022 - 09:57 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.