Halı sahada tel örgüye takılan martıyı böyle kurtardı
Darıca ilçesinde halı sahaya girerek tel örgüye takılan martıyı, Darıca Kültür ve Martıspor Başkanı Bülent Çoban kurtardı.
Olay, Osmangazi Mahallesi'nde bulunan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca Kültür ve Martıspor'un yaz okuluna gelen alt yaş grupların futbol antrenmanı sırasında, halı sahaya martı girdi. Bir süre halı sahada gezinen martı daha sonra tel örgülere takıldı. Martının kendisini kurtaramadığını ve çırpındığını gören sporcular durumu hocalarına ve halı saha yetkililerine bildirdi. Martının yanına giden yetkililer, hayvanın saldırgan olduğunu görünce yanına yaklaşamadı. O esnada halı sahaya öğrencileri kontrol etmek için gelen Darıca Kültür ve Martıspor Başkanı Bülent Çoban, tel örgülerde mahsur kalan martıya kimsenin yaklaşamadığını fark etti. Bunun üzerine eline kaleci eldiveni takan Başkan Çoban, tel örgülere tırmanmaya başladı. Martıyı sıkıştığı yerden kurtaran Çoban, sahada bulunan öğrenci ve velilerinden alkış aldı.
"Martının çırpınışlarını görünce gözüm hiçbir şeyi görmedi"
Darıca Kültür ve Martıspor’un futbol yaz okulu faaliyetleri için halı sahada olduklarını söyleyen Bülent Çoban, "Sabah buraya geldiğimde saha görevlisi bana sahanın içine martı sıkıştığını, hiç kimsenin yaklaşamadığını ve martının insanları gagaladığını söyledi. Bende hiç düşünmeksizin elime kaleci eldiveni takarak yukarıya tırmanıp martıyı sıkıştığı yerden kurtarmış oldum. Martının çırpınışlarını görünce gözüm hiçbir şeyi görmedi. Isırmasını falan hiç düşünmedim. Bir an önce onu kurtarıp normal hayatına dönmesini sağlamak istedim. O esnada da bir öğrencimizin velisi görüntülerimizi çekmiş. Ben de onu 'Bütün martılara sahip çıkacağım' diyerek sosyal medyadan paylaşınca böyle bir gündem oldu. Bütün insanlarımızda hayvan sevgisinin artması gerekiyor. Hayvanlarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Ne olursa olsun onların da bir canlı olduğunu ve onları sahiplenmemiz gerektiğini unutmamalıyız" dedi.
03 Ağu 2022 - 11:25 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.