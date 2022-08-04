Kendi şehrinde dövüşüp uluslararası zafer kazandı

Kocaeli'de düzenlenen Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Profesyonel Kick Boks Turnuvasında 94 kiloda kemerin sahibi Muammer Can Şahin oldu. Şahin, finalde Özbek rakibi Khasanjon Akramov'u mağlup etti. Kocaelili başarılı sporcu, ev sahibi gibi hissettiği için maça daha öz güvenli çıktığını söyledi. 10. kez profesyonel maça çıkan 22 yaşındaki Şahin, 8. galibiyetini aldı. Genç sporcu, tüm senelerde şampiyonluğa aday olduğunu belirtti.

"KOCAELİ ADINA BU KEMERİ ALDIM"

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Muammer Can Şahin, "Bu maç için hazırlanmamız uzun oldu. Önceden haberimiz oldu. Vedat Akbulut hocamız sağ olsun, önceden haberdar etti. Kocaeli adına bu kemeri aldım. Bizi destekleyen tüm ekibimize çok teşekkür ederiz. Breath Fight Club kulübümden hocam Alpaslan Aslancı’ya çok teşekkür ederim. Bu bizim kulüp olarak ikinci kemerimiz. İnşallah üçüncüyü de alıp Kocaeli’ye armağan edeceğiz" dedi.

"TÜM SENELER ŞAMPİYONLUĞA ADAYIZ"

Bundan sonraki hedeflerinden bahseden Şahin, tüm seneler şampiyonluğa aday olduklarını vurguladı. Şahin, "Bundan sonraki hedefim, önümüzdeki Dünya Muay Thai Üniversitelerarası Şampiyonasında birinci olmak. Daha önce Türkiye şampiyonu oldum. Dubai’de bir maçımız olacak Eylül sonunda. O maçta birinciliği almak istiyoruz. Tüm seneler şampiyonluğa adayız" diye konuştu.

"TÜRK’ÜN GÜCÜ HER ZAMAN EN ÖNDE GELİR"

İlk kez düzenlenmiş böyle bir organizasyonun son derece verimli geçtiğini söyleyen Şahin, "Daha önce görülmemiş bir organizasyon. Bir de kendi şehrimiz olunca maça daha öz güvenli çıktık. Tüm Türk devletlerinin ilk maçı. Gayet güzel ve iyi bir organizasyon geçti. Diğer devletlerle kendimizi kıyaslarsak bir şey söylemem ayıp kaçabilir. Fakat benim maçımda gördüğünüz gibi Türk’ün gücü her zaman en önde gelir" ifadelerini kullandı.