Kocaeli’de feci kaza, evlerine 50 metre kala traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kocaeli’de fındık topladıktan sonra dönen 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu traktör, evlerine 50 metre kala devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kandıra'ya bağlı Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 54 DD 083 plakalı traktör, rampa çıktığı sırada devrildi. Sürücü İ.A., traktörde bulunan kardeşi Birol K. ile eşleri A.K. ve F.K. olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Birol K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı İ.A., A.K. ve F.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İ.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan, ailenin tarladan fındık topladıktan sonra traktöre bindiği, kazanın ise evlerine yaklaşık 50 metre kala meydana geldiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.