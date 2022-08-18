- 18 Ağu 2022 - 09:40

Kocaeli’de feci kaza, evlerine 50 metre kala traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kocaeli’de fındık topladıktan sonra dönen 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu traktör, evlerine 50 metre kala devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Kandıra'ya bağlı Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 54 DD 083 plakalı traktör, rampa çıktığı sırada devrildi. Sürücü İ.A., traktörde bulunan kardeşi Birol K. ile eşleri A.K. ve F.K. olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Birol K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı İ.A., A.K. ve F.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İ.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan, ailenin tarladan fındık topladıktan sonra traktöre bindiği, kazanın ise evlerine yaklaşık 50 metre kala meydana geldiği öğrenildi.
# ile, ardından, sağlık

18 Ağu 2022 - 09:40 İHA Kocaeli- Asayiş

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