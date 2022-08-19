- 19 Ağu 2022 - 11:16

Satın aldığı otomobil çalıntı çıktı

Artvin’de yaşayan bir vatandaş, satın aldığı ikinci el otomobilin noterden satışını yapıp, plakasının çıkartmasına rağmen çalıntı çıktı. Neye uğradığını şaşıran adam hangi yola başvursa da bir netice alamadı.

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Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaşayan Mevlüt Çiftçi, üç ay önce Bursa’dan ikinci el otomobil satın aldı. Satışlarını noter huzurunda yapan Çiftçi, otomobilin plakasını çıkartıp sigortasını yaptırdıktan sonra aracıyla memleketine döndü. Otomobilini 20 gün kullanan Çiftçi, kentte trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada aracının çalıntı olduğunu öğrendi. Bütün belgeleri evrakları göstermesine rağmen aracına el konulurken Çiftçi, nereye başvursa da bir netice alamadı. Yaklaşık 200 bin lira değerindeki 2015 model Fiat marka otomobili yediemine çekilirken, Mevlüt Çiftçi, hangi yolu denediyse aracını geri alamadı.

"Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla arabamız bağlandı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mevlüt Çiftçi, “Artvin’den otomobil satın almak için Bursa’ya gittik. İkinci el otomobil beğendik, satın aldık. Kendi arabamızı verdik üzerine bir miktar para ödedik. Daha sonra notere gittik satılını yaptık, satışta sorun olmadı. 16 plakaydı, 08 plakaya çevirdik. Son olarak da sigortasını yaptırıp memleketimize döndük. Aracı memlekette 20 gün kullandım, bir gün trafik uygulaması vardı ekipler çevirdiler. Ekipler araçtan inin filan dediler korktuk ne oldu merakla bekledik. Sonra dediler araba çalıntıymış emniyete gittik. Sonradan öğrendik ki şase numarası değişmiş. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla arabamız bağlandı. Bizde anlamadık, nasıl değişir. Değişirse neden satışı yapılır, neden plaka verilir, sigortası nasıl yapılır büyük bir mağduriyet içindeyiz. Üç ay geçti, çözemedik, kalktık Bursa’ya gittik, olmadı Kocaeli’ne gittik. Olmadı bir netice alamadık. Karşımızda muhatap bulamadık. Sonra Erzurum’da kriminal olayı çıktı, Erzurum’a kriminale gittik. Bir sürü masraf ettik, bize haber vereceklermiş 1 ay geçti arayan soran yok. Git oraya, git buraya diyorlar gidiyoruz, gel buraya gel, oraya diyorlar geliyoruz. Sonuç değişen hiçbir şey yok. Burada noter mi suçlu, emniyet trafik şube mi suçlu, bu plakayı veren mi suçlu bu arabayı bana satan mı suçlu, belli değil. Bir an önce bu olayın çözülmesini mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

# bir

19 Ağu 2022 - 11:16 - Gündem

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