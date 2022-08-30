- 30 Ağu 2022 - 23:08

Sekapark’ta tarihi rekor

30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl konserinde 100 bin üzerinde Kocaelili, Yıldız Tilbe ile Sekapark’ta tarihi bir gece yaşadı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümünü muhteşem bir konserle kutladı. Bu anlamlı zaferin yıldönümünde ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’yi hayranları ile buluşturan Büyükşehir, Kocaelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesi Sekapark alanını dolduran on binlere Büyükşehir ekipleri Türk bayrağı dağıtarak coşkulu anlar yaşattı.

YILDIZ SANATÇIYA TÜRK BAYRAĞI TABLOSU

30 Ağustos neşesini elinde bayraklarıyla karşılayan Kocaelililer usta sanatçıyı alkışlara boğdu. Ünlü sanatçının konserine akın eden Kocaelililer şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kocaeli 30 Ağustos zaferine doyamadığını bayraklarını coşkuyla sallayarak gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal tarafından Yıldız Tilbe’ye çiçek ve Türk Bayrağı tablosu hediye edildi.

KOCAELİ’DE ZAFER COŞKUSU

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümünü Kocaeli Sekapark’ta on binlere dayanan katılımıyla gösterdi. Bu değerli günü Kocaeli halkıyla kutlayan sevilen sanatçı da coşku dolu şarkılarını seslendirerek bu onurlu zaferi şenlendirdi. Şanlı 30 Ağustos Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biriydi. Kocaeli halkı da on binlere dayanan katılımıyla bu değerli günü Yıldız Tilbe konserinde tarihi rekorunu kırarak gösterdi. Kocaeliler zaferin coşkusunu Sekapark’ın rüzgarında bayraklarını sallayarak kutladı.

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30 Ağu 2022 - 23:08 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
08

[email protected] - YAZIKLAR OLSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA. BU MİLLETİN İMAM HATİPLİLERİNE (SAPIK) DİYEN SANATCI GÖRÜNÜMLÜ KİŞİYE DESTEKLERİNİ SÖYLEYEN KİŞİYİ (YILDIZ TİLBE) SAHNEYE CIKARTAN BU ZİHNİYETE YAZIKLAR OLSUN. KOCAELİ KÖRFEZ MEMLEKET PARTİSİ İLÇE BAŞKANI BU KONUDA SONUNA KADAR HAKLIYMIŞ.

Yanıtla . 1Beğen . 8Beğenme 31 Ağustos 09:51
09

Izmitli - @[email protected] 08 nolu yoruma cevabı: doğru demiş, sapıklar hep imamhatipten çıkıyor, yalanmı? getir verileri tartışalım, yüzde 90 ı imamhatipli sapıkların.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ağustos 10:59
07

Hayati - 1,5 saat sahnede kalacağını söyleseydiniz başta. Millet rezillik çekti

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Ağustos 09:38
06

Cemal - Milletimizin bayramı kutlu olsun. Nice güzel bayramlara . Rabbim sonsuza kadar ülkemize huzur , mutluluk, bol bereket versin inşallah.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 31 Ağustos 09:16
04

Galip - Sanatçı ve ekibinin, sahnenin kurulması vs. Harcamaların kaynağı nerden milletin parasına yazık....sormazlar mi?

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 31 Ağustos 07:23
03

Brecht - Yıldız Tilbe ne kadar para aldı bundan hiç bahsedilmiyor

Ayrıca okullar açılınca mı hortluyor korona virüs?

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 31 Ağustos 05:15
02

Pasalii - Tahir baskan Neden vermedin çicegi sen yildiz hanima?? He Baskan söylesenee?? Ulan ne tarafa salvo yapacaginiz belli degil be !! Yaziklar olsun size cakma muhafazakarlae sizi!! Reziller

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 31 Ağustos 01:43
01

Emekli - Yıldız Tilbe Recep Tayyip Erdoğan dan daha fazla kalabalık topluyor.halk yıldız tilbeyi .Gülşen i basgan erduvan dan kat be kat fazla seviyor naber. Akp.... Hele siz çıkın bir meydana kaç kişi geliyor.gorelim .

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 30 Ağustos 23:50
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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