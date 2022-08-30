Sekapark’ta tarihi rekor
30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl konserinde 100 bin üzerinde Kocaelili, Yıldız Tilbe ile Sekapark’ta tarihi bir gece yaşadı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümünü muhteşem bir konserle kutladı. Bu anlamlı zaferin yıldönümünde ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’yi hayranları ile buluşturan Büyükşehir, Kocaelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesi Sekapark alanını dolduran on binlere Büyükşehir ekipleri Türk bayrağı dağıtarak coşkulu anlar yaşattı.
YILDIZ SANATÇIYA TÜRK BAYRAĞI TABLOSU
30 Ağustos neşesini elinde bayraklarıyla karşılayan Kocaelililer usta sanatçıyı alkışlara boğdu. Ünlü sanatçının konserine akın eden Kocaelililer şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kocaeli 30 Ağustos zaferine doyamadığını bayraklarını coşkuyla sallayarak gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal tarafından Yıldız Tilbe’ye çiçek ve Türk Bayrağı tablosu hediye edildi.
KOCAELİ’DE ZAFER COŞKUSU
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümünü Kocaeli Sekapark’ta on binlere dayanan katılımıyla gösterdi. Bu değerli günü Kocaeli halkıyla kutlayan sevilen sanatçı da coşku dolu şarkılarını seslendirerek bu onurlu zaferi şenlendirdi. Şanlı 30 Ağustos Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biriydi. Kocaeli halkı da on binlere dayanan katılımıyla bu değerli günü Yıldız Tilbe konserinde tarihi rekorunu kırarak gösterdi. Kocaeliler zaferin coşkusunu Sekapark’ın rüzgarında bayraklarını sallayarak kutladı.
30 Ağu 2022 - 23:08 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
[email protected] - YAZIKLAR OLSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA. BU MİLLETİN İMAM HATİPLİLERİNE (SAPIK) DİYEN SANATCI GÖRÜNÜMLÜ KİŞİYE DESTEKLERİNİ SÖYLEYEN KİŞİYİ (YILDIZ TİLBE) SAHNEYE CIKARTAN BU ZİHNİYETE YAZIKLAR OLSUN. KOCAELİ KÖRFEZ MEMLEKET PARTİSİ İLÇE BAŞKANI BU KONUDA SONUNA KADAR HAKLIYMIŞ.
Izmitli - doğru demiş, sapıklar hep imamhatipten çıkıyor, yalanmı? getir verileri tartışalım, yüzde 90 ı imamhatipli sapıkların.
Hayati - 1,5 saat sahnede kalacağını söyleseydiniz başta. Millet rezillik çekti
Cemal - Milletimizin bayramı kutlu olsun. Nice güzel bayramlara . Rabbim sonsuza kadar ülkemize huzur , mutluluk, bol bereket versin inşallah.
Hasan Yiğit. - Gördüğüm en dobra sanatçı.
Galip - Sanatçı ve ekibinin, sahnenin kurulması vs. Harcamaların kaynağı nerden milletin parasına yazık....sormazlar mi?
Brecht - Yıldız Tilbe ne kadar para aldı bundan hiç bahsedilmiyor
Ayrıca okullar açılınca mı hortluyor korona virüs?
Pasalii - Tahir baskan Neden vermedin çicegi sen yildiz hanima?? He Baskan söylesenee?? Ulan ne tarafa salvo yapacaginiz belli degil be !! Yaziklar olsun size cakma muhafazakarlae sizi!! Reziller
Emekli - Yıldız Tilbe Recep Tayyip Erdoğan dan daha fazla kalabalık topluyor.halk yıldız tilbeyi .Gülşen i basgan erduvan dan kat be kat fazla seviyor naber. Akp.... Hele siz çıkın bir meydana kaç kişi geliyor.gorelim .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.