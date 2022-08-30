Sekapark’ta tarihi rekor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümünü muhteşem bir konserle kutladı. Bu anlamlı zaferin yıldönümünde ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’yi hayranları ile buluşturan Büyükşehir, Kocaelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesi Sekapark alanını dolduran on binlere Büyükşehir ekipleri Türk bayrağı dağıtarak coşkulu anlar yaşattı.

YILDIZ SANATÇIYA TÜRK BAYRAĞI TABLOSU

30 Ağustos neşesini elinde bayraklarıyla karşılayan Kocaelililer usta sanatçıyı alkışlara boğdu. Ünlü sanatçının konserine akın eden Kocaelililer şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kocaeli 30 Ağustos zaferine doyamadığını bayraklarını coşkuyla sallayarak gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal tarafından Yıldız Tilbe’ye çiçek ve Türk Bayrağı tablosu hediye edildi.

KOCAELİ’DE ZAFER COŞKUSU

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümünü Kocaeli Sekapark’ta on binlere dayanan katılımıyla gösterdi. Bu değerli günü Kocaeli halkıyla kutlayan sevilen sanatçı da coşku dolu şarkılarını seslendirerek bu onurlu zaferi şenlendirdi. Şanlı 30 Ağustos Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biriydi. Kocaeli halkı da on binlere dayanan katılımıyla bu değerli günü Yıldız Tilbe konserinde tarihi rekorunu kırarak gösterdi. Kocaeliler zaferin coşkusunu Sekapark’ın rüzgarında bayraklarını sallayarak kutladı.