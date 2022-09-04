Oyunculuk hayali, icra gelince suya düştü
Kocaeli’de oyuncu olmaları için çocuklarını ajansa kaydeden bir kadın, kendisine gelen icra şokuyla sarsıldı. Hayallerinin suya düştüğünü söyleyen Aygüllü Sancak, "Olur ya, ’Belki çocuğumuz oyuncu olur’ diye bir fikir sizi cezbediyor. Fakat kesinlikle kimseyi cezbetmesin. Böyle bir şey yok. Ben resmen dolandırıldım" dedi.
İzmit'te yaşayan Aygüllü Sancak, bir cast ajansının çocuk oyuncu aradığına dair aldığı telefon üzerine umutlandı. 16 yaşındaki oğlu Ersan ve 7 yaşındaki kızı Eftelya ile birlikte çağrıldığı otelin yolunu tutan Sancak’a, iddiaya göre kendisine firma tarafından çeşitli vaatler sunuldu. Fakat Sancak, aradan geçen 2 yılda herhangi bir projeye çağrılmamanın yanı sıra kendisine oyunculuk ajansından gelen icra şokuyla sarsıldı. İlk etapta parayı ödemeyi reddeden Aygüllü Sancak, daha sonra avukatının yönlendirmesiyle firmaya yaklaşık 3 bin TL’lik ödeme yaptı. Hukuki süreç başlatan Sancak’ın çocuklarının oyuncu olması için kurduğu hayaller suya düştü.
"Hiçbir şeye çağırmayıp para istiyorlar"
Yaşadığı süreci anlatan Aygüllü Sancak, "İnternet üzerinde gezerken bir oyunculuk ajansı firması gördüm. Daha sonra oradan çocuk oyuncu aradıklarına dair bir telefon aldım. Ben de oğlum ve kızım için müracaatta bulundum. Kendilerine bir kayıt formu doldurdum. Sonrasında da Yahyakaptan’da bir otele çağırdılar. Başvuru yapan herkesi oraya çağırmışlar. Biz de gittik ve bayağı kalabalık da vardı. Sıramız geldiğinde içeri girdik ve çocuğun resimlerini çekip çeşitli yiyecek ikramlarında bulundular. ‘Çocuğunuzu alıyoruz’ deyip bir kağıt imzalattılar. Sonra iki çocuğum için başvuru yaptım ve bana bir senet imzalattılar. Vazgeçersem bir sorun olup olmayacağını sorduğumda da hiçbir sorun olmayacağını ve kendilerine iletmemizin yeterli olduğunu söylediler. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de çok önemsemedim. Aradan 1 yıl geçtiğinde beni arayıp ‘Siz paranızı ödemiyorsunuz’ dediler. Halbuki daha önce demişlerdi ki, ‘Çocuğunuz gelirse, oynarsa para alacaksınız.’ Bu da beni cezbetmişti, merak etmiştim. Fakat hiç bizi aramayıp 1 yıl sonra para talep ettiler. Ben de hiç faydalanmadığımız için, çocuğumuzu hiç çağırmadıkları ve herhangi bir film veya reklamda oynatmadıkları için reddettim. Daha önce vazgeçtiğimi de söylemiştim. Hiçbir şeye çağırmayıp para istiyorlar. ‘Sizin bize para ödemeniz gerekir, siz bizi çağırdınız’ dedim. Onlar da anlaşma gereği para ödemek zorunda olduğumuzu söylediler. 2 yıl geçtikten sonra da beni arayıp icraya verdiklerini söylediler" dedi.
"Dava açtım ve paramı geri almak istiyorum"
Hukuki süreç başlattığını söyleyen Sancak, “Ben 3 bin TL’ye yakın para ödedim. Dava açtım ve parayı geri almak istiyorum. Eşimden ayrı çocuklarımla hayat mücadelesi veriyorum. Devlet bana bakıyor. Ben böyle zor durumdayken ben 7 yaşımdaki kız çocuğumun rızkını neden sebepsiz yere oraya ödeyeyim? Ödedim çünkü tuttuğum avukat bana, ‘Siz bu parayı ödeyin, faize binmesin. Biz davamızı açarız, hakkımız neyse alırız’ dedi" diye konuştu.
"Hayallerim suya düştü"
Hayallerinin suya düştüğünü belirten Aygüllü Sancak, "Hayallerim de suya düştü. Biz inanmıştık. Olur ya, ’Belki çocuğumuz oyuncu olur’ diye bir fikir sizi cezbediyor. Fakat kesinlikle kimseyi cezbetmesin. Böyle bir şey yok. Ben resmen dolandırıldım. Ben o gün gittiğimde Kocaeli’de benim gibi çok insan vardı. O insanların da benim düştüğüm duruma düştüğünü düşünün. İnsanlar bilinçli olsun ve bu tür şeylere inanmasınlar" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - adalet bunları adil şekilde çözmeli.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.