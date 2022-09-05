Omuz atma kavgasında kan aktı
Kocaeli’de iki şahıs birbirlerine omuz attıkları gerekçesiyle kavgaya tutuştu. Şahıslardan biri, kafa attığı kişiyi olaydan yaklaşık 15 dakika sonra bıçaklayarak yaraladı.
Olay, gece saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı çevresindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede iki şahıs arasında birbirlerine omuz attıkları gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan biri B.D.’ye kafa attı. Kavga bir süre sonra sokağa taşındı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.
Kafe tuvaletinde bıçakladı
Olaydan yaklaşık 15 dakika sonra meydan üzerinde başka bir kafede karşılaşan şahıslar arasında yeniden tartışma çıktı. Bu kez bıçaklanan B.D., panikle kafenin tuvaletine saklandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıslar olay yerinden kaçarken, B.D. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya karışan 3 şüpheli de bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
O anlar kamerada
Öte yandan, kavganın ilk anları anbean kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülülerde, bir şüphelinin B.D.’ye kafa attığı, kafede bulunan diğer kişilerin şahısları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Cemal - Allah akıl fikir versin hidayet versin, omuz attı , yan baktı , manitama baktı , laf attı it dalaşlarından binlerce insan ya hapiste, ya yaralanıyor, ya ölüyor. Ne olucak bizim bu halimiz ?? Dinimiz sevgi , hoşgörü , dürüstlük, adalet , saygı , sevgi dedikçe , vuruyoruz, kırıyoruz , öldürüyoruz toplumu olduk. Yapmayın . Allah aşkına yapmayın
siverekli - MALUM IRK MALUM TAŞ KAFALAR ALLAH IM SEN SINAMA BUNLARLA
Başın Göğe Erdi Mi - Gençler kavga etmeyi, adam yaralamayı marifet olarak görüyor. Mekanlarda böyle olaylar çıkartıp başka insanlarında canını tehlikeye atıyorlar. Bu yaşta ne bu kendini bir halt sanmak inanın anlamıyorum.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.